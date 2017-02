(AM) Falece un mozo tras chocar un coche contra un muro e precipitarse por un terraplén no Rosal (Pontevedra)

Un mozo de 20 anos faleceu este martes nun accidente de tráfico rexistrado ao chocar contra un muro un vehículo con varios ocupantes e precipitarse por un terraplén no municipio do Rosal (Pontevedra).

Segundo os datos facilitados polo 112 Galicia a Europa Press, o sinistro tivo lugar pasados uns minutos das 8,30 horas na estrada que une A Guarda e Baiona no lugar de Portecelo.

O 061 desprazou ao momento dúas ambulancias asistenciais, unha medicalizada e persoal sanitario da PAC da Guarda para atender a cinco persoas, das cales o home A.A.M., de 20 anos, faleceu no lugar.

Mentres, no punto recibiu asistencia e o alta unha muller de 43 anos, R.M.M., e tres mozos foron levados ao Hospital Álvaro Cunqueiro (HAC) de Vigo: o home I.S.V., de 22 anos, e as dúas mulleres A.L.O., de 21 anos, e R.P.G., de 22 anos.

O sinistro sucedeu cando o vehículo chocou contra un muro, derrubou un poste e caeu por un terraplén na parroquia do Rosal, no municipio do mesmo nome.

Por iso foron mobilizados o GES da Guarda, así como os Bombeiros de Baixo Miño, que indicaron que rescataron a unha persoa atrapada no interior do vehículo accidentado.

Tamén foi mobilizada a compañía eléctrica, xa que cableado quedara encima do vehículo sinistrado.