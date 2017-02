Bombeiros inspeccionan a zona de Cabo Prioriño no operativo de procura do home desaparecido en Ferrol

Efectivos de Bombeiros de Ferrol inspeccionan a zona de praia de Prioriño para buscar ao home de 68 anos desaparecido desde o xoves Ferrol, cando saíu a pescar.

Segundo informaron a Europa Press fontes deste corpo, dous efectivos dos Bombeiros de Ferrol acudiron á zona de Prioriño para ver se o mar devolve o corpo do desaparecido.

Mentres, fontes de Salvamento Marítimo sinalaron que non mobilizaron este martes efectivos despois de que na xornada do luns as malas condicións do mar impedisen renovar os labores de procura do home.

Efectivos de emerxencias, coordinados por Salvamento Marítimo, buscan desde o venres ao home na zona entre Cabo Prior, onde foi localizado o seu vehículo, e o Porto Exterior, sen que polo momento desen resultado as pescudas por terra, mar e aire.

Veciños do home, orixinario de Fene, deron a voz de alarma ao CAE-112 Galicia sobre as 12,40 horas do pasado venres, cando constataron que o home non regresara de pescar --unha actividade que había ido a realizar o xoves--. O seu vehículo e os útiles de pesca foron localizados en Cabo Prior.