A conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, avogou por "deixar traballar" á Inspección de Traballo e aos técnicos que foron "os primeiros que asistiron" ao lugar dos feitos tras a morte dunha operaria na planta de Sogama en Cerceda ao quedar atrapada nunha máquina.

Preguntada respecto diso nunha rolda de prensa este martes en Santiago, tras a firma dun convenio, a conselleira destacou que o apropiado, na súa opinión, é esperar a que haxa "conclusións" sobre o sucedido.

Así, Mato apostou por deixar traballar aos responsables de elaborar un informe técnico sobre o accidente moral, que tachou de "lamentable".

Este luns, unha traballadora da planta de tratamento de residuos faleceu ao quedar atrapada nunha máquina. Tras o ocorrido, a empresa abriu unha investigación para esclarecer as causas.

Os feitos producíronse na zona da planta onde se recibe o lixo convencional. En concreto, na área dun tromel, o lugar onde se separan os residuos. A falecida era operaria dunha subcontrata de Sogama.

Sobre as 12,40 horas, persoal sanitario informaba a emerxencias do suceso. Ao lugar, trasladáronse efectivos dos Bombeiros de Ordes, ademais de Garda Civil e Protección Civil. Con todo, os bombeiros non chegaron a intervir ao confirmar Urxencias Médicas que a persoa xa estaba liberada e que falecera.