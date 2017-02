O PP rexistra a petición dun pleno extraordinario, con presenza de Mouriño, para debater o futuro de Balaídos

O Grupo Municipal do PP no Concello de Vigo rexistrou unha solicitude para a celebración dun pleno extraordinario co fin de debater sobre o futuro do estadio municipal de Balaídos, e a necesidade de tomar medidas para que o Real Club Celta "siga vinculado" á cidade olívica.

Así o explicou, en rolda de prensa, a portavoz 'popular', Elena Muñoz, quen lamentou que, meses despois de que o presidente do club expuxese a compra do estadio ou a concesión de licenza para facer un novo (posición que reiterou nunha rolda de prensa este luns), "o alcalde segue mudo".

Muñoz lembrou que o PP puxo sobre a mesa unha alternativa para evitar que o Celta "se vaia de Vigo", tal e como advertiu Carlos Mouriño. Así, a portavoz 'popular' reiterou a súa proposta de que se ceda o uso do estadio mediante unha concesión administrativa ao club, de maneira que o Celta "teña unha flexibilidade" para poder tomar decisións.

En todo caso, reclamou que os grupos municipais poidan situarse no pleno e "debater todas as opcións". Así mesmo, propuxo a comparecencia do presidente celeste, Carlos Mouriño, nesa sesión (que debería celebrarse "segundo o regulamento" antes do 21 de marzo) "para que explique a todos os cidadáns cal é a súa proposta".