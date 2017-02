A conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, avoga por unha actuación "contundente" contra a praga da pataca e defende que a Xunta tomou medidas neste sentido co obxectivo de poder erradicar á couza guatemalteca no prazo dun ano se se seguen as pautas marcadas.

Nunha entrevista coa Radio Galega, recollida por Europa Press, Vázquez apunta a necesidade de ser "contundentes", porque "se non" a praga "vaise a estender por toda Galicia", aínda que di que debe actuarse "sen ser alarmista".

Nesta liña, puxo en valor as medidas tomadas pola Xunta desde 2015 para localizar a couza, pór trampas e establecer zonas "tapón" dun quilómetro máis aló da súa detección.

Respecto diso, asegura "non poder permitir" que ocorra en Galicia o sucedido en Canarias, onde padecen a praga desde 1999. "Non o quero para Galicia", sostén.

Ademais, subliña que "non hai ningún tipo de indicio" da praga nas zonas produtoras da Limia e Bergantiños, mentres incide en que "é un problema de sanidade vexetal, non humana", xa que esta praga non ten incidencia nos consumidores.

"PEQUENA INVASIÓN" DE EUCALIPTO

Tamén reflexionou sobre a necesidade de limitar a plantación de eucaliptos en determinadas zonas, onde eran "unha anécdota" hai uns anos, pero agora son "unha pequena invasión".

"Non por que agora o eucalipto nitens estea a ser produtivo hai que pensar que teñamos que encher Galicia de eucalipto", apuntou, aínda que subliña que o "eucalipto é economía para Galicia".

Sobre este extremo, chama a atención sobre que as previsións eran que en 2032 debería haber 245.000 hectáreas de eucalipto plantadas en Galicia, pero agora mesmo xa hai 288.000, máis outras 145.000 hectáreas de eucalipto con outras especies.