A conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, e o de Política Social, José Manuel Rey Varela, afirmaron que "non é o momento" para que dous membros do Goberno de Alberto Núñez Feijóo fagan "especulacións" sobre os futuros congresos locais do Partido Popular.

Así o dixeron, preguntados nunha rolda de prensa conxunta por estes conclaves e a necesaria renovación avanzada polo secretario xeral do partido, Miguel Tellado. Ambos declinaron facer ningunha manifestación persoal sobre o seu futuro e mostráronse comprometidos co labor de goberno, nas súas respectivas áreas.

De feito, Rey Varela afirmou que, no seu caso, "é que non está exposto ningún congreso en Ferrol", e el é presidente do partido nesa cidade.

"Eu creo que non toca falar disto agora. Os dous temos unha tarefa encomendada a día de hoxe que é cada un de nós defender os intereses do medio ambiente e da política social. Nesa tarefa estamos e niso centrámonos", resolveu Mato.

Cuestionados, en calquera caso, sobre se a política local será a súa opción en datas próximas, o ferrolán --que xa foi alcalde na súa cidade-- profundou en que "aínda non se celebraron eses congresos" e en que, na súa opinión, "non é o momento para que conselleiros do goberno estean a facer especulacións sobre congresos que se van a celebrar no futuro".

"Creo que é importante, non se se é difícil de trasladar, o que senten todos os militantes que forman parte dun proxecto político que é o do Partido Popular: e é que, os que participamos activamente na política, os que cremos na familia á que pertencemos, que é o Partido Popular, non estamos para personalismos, senón para servir", engadiu a responsable de Medio Ambiente.

Deste xeito, Beatriz Mato concluíu presentándose como "parte dun equipo" e proclamou que "como tal" compórtase.