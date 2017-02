A sección sindical no centro penal coruñés de Teixeiro de Acaip denunciou que un "interno extremadamente perigoso" feriu a seis funcionarios de prisións.

Este sindicato relatou que a última hora da mañá do pasado sábado 25 de febreiro un interno do módulo 13, un dos "departamentos de réxime pechado da prisión, negouse a subir á súa cela tras as horas de paseo da mañá".

"Ao reiterarlle a orde por parte do encargado de departamento este lanzoulle tres puñadas sen previo aviso contra o seu rostro, non podendo rematalo pola intervención dos outros dous funcionarios presentes", segundo indica Acaip.

Dada as características do interno, "de gran fortaleza física e experto en artes marciais", a situación "estaba moi lonxe de ser controlada", segundo engade Acaip. Outro tres funcionarios dos módulos próximos acudiron e "puideron non sen gran esforzo e risco para a súa integridade reducir ao interno", segundo apostila o sindicato.

O seis funcionarios "resultaron feridos con múltiples contusións, un dedo roto e no caso do primeiro agredido unha forte contusión en mandíbula e globo ocular", segundo concreta Acaip, que matiza que "a día de hoxe tres continúan de baixa polas lesións sufridas".

Mentres isto ocorría, segundo apunta o sindicato de prisións, outros dous internos deste departamento de primeiro grao, que tamén tiveron que ser illados posteriormente, "incitaban ao resto a sumarse ao incidente", algo que "non conseguiron" pois, pola contra, segundo sostén Acaip, falarían "dun suceso aínda máis grave".

"INDIGNACIÓN"

Acaip resaltou que "especial indignación" causou no persoal de Teixeiro o feito de que este interno, J.D.G.C., de 25 anos de orixe suramericana e con "amplo historial de incidentes e agresións a funcionarios e internos en varias prisións españolas", estivese situado no devandito módulo "con menores medidas de seguridade que o módulo 15", segundo lamenta, e lembra que o segundo "goza de maiores medidas e o contacto físico con internos destas características é menor".

Este sindicato indica, así mesmo, "intentos detectados" polos empregados de Teixeiro "de coordinarse para ir a por os funcionarios con outro dos internos máis perigosos de España, F.J.S.R., que se atopa nun réxime adaptado ás súas características tras ferir de gravidade a cinco funcionarios nun grave incidente na prisión de Porto III".

Os funcionarios de Teixeiro, segundo afirma Acaip, "é que o seguinte experimento sexa rebaixar as medidas de seguridade de F.J.S.R., o cal desde a súa chegada ao centro non puido protagonizar ningún incidente", precisamente, segundo engaden as mesmas fontes sindicais, "polas medidas adoptadas, que non por falta de vontade".

"Circunstancias como as aquí expostas realzan o absurdo de que o colectivo con maior número de agresións da Administración estea excluído do Protocolo contra a Violencia no Traballo, asinado pola Administración e os sindicatos CSIF e UXT", segundo lamenta Acaip, que conclúe que é algo que "unha resolución parlamentaria aprobada por todos os grupos instaba a corrixir, o cal non sucede a día de hoxe".