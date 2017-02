O 25% dos nenos galegos de entre 4 e 12 anos ve a televisión en horario de adultos

A franxa de "maior audiencia" de nenos en Galicia ve "desde as 20,30 horas ata a medianoite", cando un de cada catro menores de entre 4 e 12 anos está sentado fronte á televisión, tal e como revelou este martes o director xeral da CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo.

"Consomen máis produtos audiovisuais para adultos que para nenos da súa idade", salientou en comisión parlamentaria, en resposta a unha pregunta da deputada de En Marea Paula Vázquez sobre a programación infantil e xuvenil nos medios públicos galegos.

Así pois, a pesar de admitir que os contidos específicos na TVG poidan ser "mellorables", xulgou "preocupante" que os nenos vexan a televisión en horario de adultos. Ademais, apuntou que é "francamente difícil" deseñar unha oferta "adaptada a estes hábitos de consumo" dos mozos.

Máis aló deste extremo, Sánchez Izquierdo achegou informes de audiometría que constatan que en Galicia hai 202.000 persoas entre 4 e 12 anos e 261.000 entre 13 e 24, e que quen consomen televisión son 19.000 na primeira franxa de idade e 22.000 na segunda. En canto aos que ven a TVG, son un mil en cada un deses grupos.

É por iso que á marxe dos 1,8 millóns de euros que os medios públicos galegos destinan á programación infantil e xuvenil (que ocupa unhas 70 horas á semana), a estratexia pasa por adaptarse a unha xeración que xa ten máis tabletas que televisións, segundo apuntou Sánchez Izquierdo.

PROMOCIÓN DO 'XABARÍN CLUB'

Finalmente, ante a insistencia de Vázquez na promoción do 'Xabarín Club' tamén para fomentar o uso do galego entre os máis pequenos, o director xeral explicou que as iniciativas neste sentido non deron "os resultados esperados".

"A nosa percepción", indicou, é que "a vinculación emocional" con ese formato se da en xeracións de mozos anteriores, pero xa non na actual, "máis identificada con outro tipo de personaxes".