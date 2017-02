O director xeral da CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo, admitiu este martes que "non se acertou" ao non emitir unha rolda de prensa do PSdeG sobre a situación do Consello Consultivo, pero o que negou é que tras esa mala decisión houbese unha "intención de ocultar" algo.

En comisión parlamentaria, a socialista Patricia Vilán reprobou que o contido da súa comparecencia ante a prensa para pedir o cesamento do presidente do órgano consultivo (investigado no marco da Operación Cóndor e cunha decisión sobre as condicións laborais do seu persoal anulada pola Xustiza) foi recollido en todos os medios salvo na TVG.

A xuízo da deputada pontevedresa, é a constatación da "censura" e da "manipulación informativa sistemática" da TVG, cuxa credibilidade --dixo-- está "en solfa".

Na súa quenda de réplica, Sánchez Izquierdo recoñeceu que non se avaliou "adecuadamente" o contido da rolda de prensa. "Nesa ocasión non o fixemos ben, e lamentámolo", proseguiu, antes de sinalar a dificultade de non equivocarse "nunca".

Así as cousas, Patricia Vilán preguntou ao director xeral da CRTVG se en días posteriores emitiuse información sobre o presidente do Consello Consultivo, José Luís Costa Pillado, a fin de emendar ese erro. En fronte, Sánchez Izquierdo afirmou descoñecer ese extremo e aconsellou á parlamentaria consultar o buscador en Internet dos medios públicos.