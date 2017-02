Aberto o prazo para optar aos premios extraordinarios de FP de grao superior

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convocou os premios extraordinarios de Formación Profesional de grao superior correspondentes ao curso 2015/16, cos que se recoñece a traxectoria académica, o traballo e o esforzo do alumnado de todas as familias de FP.

A convocatoria está dirixida aos alumnos que realizaron estudos de FP de grao superior no pasado curso académico e que os finalizaron no ano 2016 nalgún centro educativo de Galicia. Ademais, tiveron que alcanzar unha cualificación final do ciclo formativo igual ou superior a 8,50 puntos.

Os interesados en optar a estes galardóns teñen de prazo ata o 31 de marzo para presentar as solicitudes coa correspondente documentación que acredite os méritos alcanzados.

Ao amparo desta convocatoria, a Consellería de Educación poderá conceder ata un máximo de 23 premios extraordinarios, un para cada familia de formación profesional de grao superior implantada en Galicia.