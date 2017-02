A Cámara aprobará a nova lei que pide o traspaso da AP-9 con dúbidas da oposición sobre que fará o PP en Madrid

O Parlamento galego aprobará no pleno da próxima semana a nova proposición da lei que pide o traspaso a Galicia da Autoestrada do Atlántico (AP-9), impulsada polo catro grupos con representación en O Hórreo. Con todo, a oposición desconfía de que os populares manteñan a súa postura de apoio a esta norma cando chegue ao Congreso.

Leste mesmo mes, a Comisión de Fomento do Congreso dos Deputados aprobou unha iniciativa de En Marea transaccionada co PSOE que instaba o Goberno a acometer o traspaso desta infraestrutura estratéxica para Galicia. A proposta saíu adiante con 20 votos a favor (En Marea, PSOE, ERC, PNV, Compromís e EH Bildu) e os 17 en contra do PP e Ciudadanos.

Nesta conxuntura, a portavoz do BNG, Ana Pontón, esixiu que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que "se implique", e advertiu de que se o PP "vota unha cousa aquí e outra en Madrid" sería "unha estafa" e "unha traizón" á vontade expresada en O Hórreo. Tamén Luís Villares (En Marea) advertiu a Feijóo de que ten a oportunidade de "comportarse como presidente de Galicia, xa que non o fixo nos cen primeiros días" do seu mandato.

Pola súa banda, o portavoz parlamentario socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, confiou en que esta proposta non teña ningunha oportunidade de "ser vetada" para o seu debate no Congreso --a diferenza da anterior proposición de lei que pedía o mesmo-- e lembrou a iniciativa debatida leste mesmo mes na Comisión de Fomento e que saíu adiante, pese ao rexeitamento do PP, porque hai "unha maioría favorable" a que a transferencia se produza.

En resposta ás dúbidas da oposición, o portavoz popular, Pedro Puy, subliñou que a postura do PP en Galicia é favorable ao traspaso e resaltou que unha petición unánime do Parlamento galego ten "valor político", antes de esgrimir que a actuación dos deputados populares no Congreso é "independente" en relación á que adoptan na Cámara galega.

Devandito isto, xustificou que "non sempre é fácil manter a mesma posición" cando se sabe que na iniciativa en cuestión hai "obstáculos" que non se poderán superar para que o Goberno autorice o traspaso efectivo da infraestrutura, cuestión que sortea, segundo o mesmo destacou, a proposición de lei que se debaterá no pleno galego da próxima semana.

SORTEO DO VETO

E é que no novo texto acordado e rexistrado por PPdeG, En Marea, PSdeG e BNG elimínanse as cuestións que motivaron o veto por parte do Goberno ao seu debate no Congreso o pasado mes de outubro.

En concreto, retirouse o prazo máximo de seis meses para o traspaso efectivo da citada autoestrada e ponse por escrito --nunha disposición adicional-- que o cambio de titularidade non suporá ningún incremento dos créditos nin diminución dos ingresos previstos nos orzamentos estatais en vigor.