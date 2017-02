As queixas ao Defensor do Pobo procedentes de Galicia baixan un 15% en 2016 ata 622

As queixas ao Defensor do Pobo procedentes de Galicia baixan un 15% en 2016 respecto de 2015 ata un total de 622, o que supón 109 menos que as 731 do ano anterior.

Se a comparativa faise con 2014, o descenso é aínda máis acusado en Galicia, ano no que houbo 1.047, unha 400 por encima das 622 de 2016.

Deste xeito, Galicia ocupa o oitavo lugar entre comunidades en número de queixas presentadas. Por provincias, A Coruña está á cabeza (310), seguida de Pontevedra (199), Lugo (64) e Ourense (49).

Madrid, Andalucía, Cataluña e a Comunidade Valenciana son as comunidades autónomas onde se presentaron máis en 2016, mentres que as solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidade procederon principalmente de Madrid e Andalucía.

A distribución xeográfica dos escritos dirixidos á institución dirixida por Soledade Becerril responde a factores demográficos, é dicir, que as comunidades máis poboadas son en xeral as que concentran un maior número de escritos.

Nas queixas --que o cidadán pode presentar se considera que na súa relación coas administracións públicas víronse vulnerados os seus dereitos--, Madrid sitúase á cabeza con 5.216 requirimentos. Por detrás atópanse Andalucía (2.165), Cataluña (1.425) e a Comunidade Valenciana (1.375).

Por detrás sitúanse Castilla León (1.095), Castilla-La Mancha (789), Canarias (645), Galicia (622), Murcia (559), Aragón (428), Asturias (318), Estremadura (300), País Vasco (287), Baleares (282), Cantabria (196), Navarra (156), La Rioja (100) e as dúas cidades autónomas de Melilla (83) e Ceuta (43).

DÚAS PETICIÓNS DE RECURSO EN GALICIA ANTE O TC

Os cidadáns tamén poden recorrer ao Defensor do Pobo para a interposición de recursos ante o Tribunal Constitucional. A maioría das solicitudes recibidas procederon de Madrid, de onde saíron doce das 39 peticións.

Mentres, desde Andalucía dirixíronse oito peticións de recurso, tres desde a Comunidade Valenciana e Murcia e dúas desde Galicia, Baleares, Aragón e Cataluña. Unha solicitude partiu desde Asturias, País Vasco, La Rioja, Castilla-León e Canarias.