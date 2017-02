Estreas teatrais, o Santiautor e o Día Internacional da Muller protagonizan o número de marzo de 'Compostelánea'

A primeira tenente de alcalde de Santiago, María Rozas, presentou este martes o número de marzo da revista 'Compostelánea', publicación municipal que desde o pasado xullo recolle mensualmente a "ampla oferta cultural e de lecer da cidade".

Nesta oitava edición, destacan estreas teatrais, como o da obra levada a portada, 'A cabeza do dragón'; os actos de celebración do Día Internacional da Muller, que ocupa a reportaxe principal da mesma; e o festival de música de autor Santiautor.

Na presentación, Rozas explicou que este número está "moi vinculado á Concellaría de Igualdade" e aos actos que esta organizou, en colaboración con outros departamentos, para o próximo 8 de marzo, Día da Muller.

De entre as actividades programadas, a tenente de alcalde destacou o espectáculo teatral de Chévere 'Bravas e Diversas', ao que se pode acudir de forma gratuíta --previa retirada de entrada en despacho de billetes-- o día 8 ás 20,30 no Teatro Principal.

Da mesma forma, Rozas fixo fincapé na intervención artística 'Sons cor violeta', que correrá a cargo de María Xosé Domínguez nos soportais do Pazo de Raxoi o vindeiro luns 6 ás 20,00.

PRIMEIRA OBRA DE VALLE-INCLÁN EN GALEGO

Así mesmo, a tamén concelleira de Economía e Facenda sinalou que este mes de marzo caracterízase por unha "ampla variedade teatral", marcada pola estrea da primeira obra de Valle-Inclán representada en galego, 'A cabeza do dragón'. A función, que é apta para todos os públicos, estará no Teatro Principal ata o 11 de marzo.

A programación teatral desta sala complétana, entre o 15 e o 18, a función 'Soño dunha noite de verán', de Voadora; 'Ubú Rei', de Talía Teatro, os días 23, 24 e 25; e, pechando o mes, o 30 de marzo estará en cartel 'A especie dominante', de Teatro Guirigai.

'SANTIAUTOR', SOPHIE AUSTER E LOVE OF LESBIAN

No musical, este mes de marzo volve o festival de música de autor 'Santiautor', iniciativa que desenvolveu Sónar desde o 2010 para mostrar as distintas variantes deste xénero. Nesta ocasión, leste contará coa presenza de 13 artistas como Rozalén .

Ademais, a neoiorquina Sophi Auster presentará en Compostela o seu terceiro traballo, 'Next time', nun concerto que terá lugar o 31 de marzo no Teatro Principal.

Na mesma liña, Rozas lembrou que os fans de Love of Lesbian terán a oportunidade de ver ao grupo barcelonés o 16 de marzo na Sala Capitol, tras esgotarse as entradas para o concerto do 17.