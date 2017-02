Igualdade e a polémica sobre as oposicións centrarán un pleno no que comparecerán Román Rodríguez e Rey Varela

A convocatoria de oposicións en Galicia este ano e as políticas de igualdade asumirán o protagonismo no pleno da próxima semana, que terá lugar o martes 7 e o mércores 8 de marzo, xornada esta en a que se conmemora o Día Internacional da Muller. Así, o tres grupos da oposición preguntarán ao presidente, Alberto Núñez Feijóo, sobre diversas cuestións de igualdade.

Ao termo da Xunta de Portavoces que fixou a orde do día da sesión plenaria, a portavoz parlamentaria do BNG, Ana Pontón, subliñou que Feijóo terá que responder o retroceso "no ámbito da igualdade" e explicar que medidas adoptar unha vez que a crise cernou "as políticas de igualdade" e carrexou "un incremento das desigualdades".

Tamén o PSdeG interrogará ao xefe do Executivo acerca das políticas de igualdade impulsadas polos seus gobernos, segundo explicou o seu portavoz, Xoaquín Fernández Leiceaga. Os socialistas introducirán no debate, así mesmo, unha interpelación sobre a "brecha salarial" entre homes e mulleres no ámbito laboral.

Pola súa banda, Luís Villares (En Marea) tamén preguntará a Feijóo que medidas adoptou o seu Executivo para que os homes "involúcrense activamente nas políticas de igualdade". Tanto En Marea como o BNG sumaranse na Cámara ao paro internacional de mulleres de media hora convocado para "visibilizar a importancia da muller en todos os ámbitos da vida".

"Secundaremos esa iniciativa fágao ou non a institución", remarcou Villares, cuxo grupo tamén incluíu na orde do día, entre outras cuestións, unha iniciativa para que a Xunta pronúnciese sobre as supostas irregularidades rexistradas nun concurso de ambulancias do 061, en torno ao que se abriu unha investigación xudicial.

OPOSICIÓNS E COMPARECENCIAS

Nun pleno no que, en palabras de Pontón, cobran protagonismo "os temas de carácter social e laboral" os distintos grupos da oposición rexistraron iniciativas sobre a convocatoria de oposicións en Galicia en 2017, con especial atención ás áreas de saúde e educación. Todos consideran que a Xunta debe actuar ante o que consideran "unha chantaxe" do Goberno.

Precisamente, o PSdeG urxía na pasada xornada que se convocase a oferta pública de emprego (OPE) de educación, mentres a Xunta defendía que as oposicións se están preparando conforme "aos prazos normais e habituais" e alertaban de "riscos xurídicos" de impulsar a convocatoria sen orzamentos. Tamén o portavoz popular na Cámara, Pedro Puy, instou a actuar con "responsabilidade" e aprobar os Orzamentos Xerais do Estado (PGE) para evitar problemas.

Este martes Puy anunciou a comparecencia dos conselleiros de Educación e Cultura, Román Rodríguez, e de Política Social, José Manuel Rey Varela, para explicar os plans de lexislatura dos seus respectivos departamentos.