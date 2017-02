Dorado sae por vez primeira da cárcere en contra da opinión do fiscal

A fiscalía antidroga da Audiencia Nacional pronunciouse en contra da resolución da Xunta de Tratamento da prisión de Villabona. Gracias a esta resolución, o narcotraficante galego Marcial Dorado sairá por vez primeira da cárcere.

Porco Bravú no barco de Marcial Dorado | Fonte: Fotomontaxe de O Porco Bravú

Dorado está preso dende 2008. Agora accederá ao primeiro paso para lograr a súa liberdade, tras solicitalo en numerosas ocasións dende 2013. Daquela foi cando se coñeceu a súa amizade co presidente da Xunta, Alberto Nuñez Feijóo.

A fiscalía antidroga advertiu no seu informe que hai risco de quebrantamento da pena, é dicir de fuga do reo. Ademais, argumenta que existe alarma social en torno ao condenado en relación ao tráfico de drogas.

Pola súa banda, o Xulgado de Vixilancia Penintenciaria inclinouse por apoiar a tese do equipo do carcere esgrimindo ademáis que "o interno goza de apoio familiar e expectativas de futuro e que cando estivo en liberdade provisoria non se produciu ningunha incidencia nen intento de evasión pese ás causas pendentes".