Galicia, segunda comunidade con menor atraso no pago por parte do sector transportes, segundo Informa D&B

Galicia é a segunda comunidade onde as empresas de transportes teñen un menor atraso medio nos pagos, con 11,4 días no último trimestre de 2016; só por detrás de Aragón, cuxa media é de 6,93 días.

Así o sinala un estudo sobre comportamento de pagos nas empresas deste sector realizado por Informa D&B, unha compañía de subministración de información comercial, financeira, sectorial e de mercadotecnia.

Segundo este documento, o atraso medio nos pagos sobre os prazos pactados das empresas do sector de transportes español sitúase en 14,77 días no cuarto trimestre de 2016.

Esta cifra crece lixeiramente respecto ao trimestre anterior, 0,05 días, pero recórtase notablemente respecto ao mesmo período de 2015, 6,26 días menos.

O estudo tamén indica que o 39% das empresas de transportes paga en prazo, por baixo da media nacional do 51%. Ademais, as empresas de tamaño mediano son as que menos tardan en facer efectivas as súas facturas.