Unhas 600 persoas participarán este ano en actividades de fomento do patrimonio natural en parques naturais de Galicia

Unhas 600 persoas participarán este ano 2017 nas actividades de fomento do patrimonio natural que a Xunta organiza nos parques naturais de Galicia.

Así o destacaron os conselleiros de Medio Ambiente e Política Social, Beatriz Mato e José Manuel Rey Varela, respectivamente, tras a firma do convenio que funciona como marco organizativo e legal para o desenvolvemento destas accións, e ao que se destinan uns 80.000 euros, cofinanciados polo fondo europeo de desenvolvemento rexional (Feder).

Entre as novidades destaca que a Xunta organiza por primeira vez un campamento xuvenil no Invernadoiro. Estará dirixido a uns 40 mozos de entre 15 e 17 anos e celebrarase no mes de xullo no marco do programa 'Acción de Verán' da Consellería de Política Social.

Tras a firma do acordo de colaboración, en Santiago, a conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, destacou que os participantes terán a oportunidade de coñecer e vivir o día a día nun espazo excepcional, á vez que se potencian os valores de coidado do medio ambiente.

O convenio asinado esta xornada é o marco organizativo e legal para o desenvolvemento das accións que ambos os departamentos levan realizando ao longo destes anos, como os campos de traballo ou os programas de voluntariado e que nesta edición amplíanse co campamento xuvenil e tamén o programa 'Dinamizando o Medio Ambiente'.

A previsión, segundo sinalaron Mato e o titular de Política Social, José Manuel Rey Varela, é chegar a unha participación de 600 persoas nos parques naturais.

'DINAMIZANDO'

Pero, máis aló dos parques naturais, en todo o territorio, no que respecta ao programa 'Dinamizando o Medio Ambiente', o equipo de dinamizadores que traballan en colaboración cos diferentes concellos de Galicia --especialmente cos 'Espazos Xoves'-- participará no deseño de eventos dun día de duración que se desenvolverán nos parques naturais, como a realización de rutas e actividades de educación ambiental e lecer educativo.

O período no que levarán a cabo será entre abril e outubro durante os fins de semana e están dirixidas especialmente as persoas de entre 16 e 30 anos. Na actualidade está a pecharse o programa definitivo para que poidan participar ao longo destes meses unhas 300 persoas.

CAMPOS DE TRABALLO

O convenio tamén fixa a celebración de campos de traballo no seis parques naturais de Galicia. Dous deles serán de carácter internacional: o do complexo dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán e Baixa Limia-Serra do Xurés, polo que poden participar persoas de entre 18 e 30 anos de toda a Unión Europea (unhas 20 en cada un deles).

Os outros catro (tamén para unha vintena de participantes) terán lugar nas Fragas do Eume, Monte Aloia, O Invernadoiro e Serra da Enciña da Lastra.

Ademais, a Xunta previu organizar un total de 28 campos de traballo na comunidade nos meses de verán distribuídos por municipios do catro provincias galegas.

Nestes campos ofertaranse un total de 598 prazas a voluntarios galegos, doutras comunidades e do estranxeiro, que levarán a cabo un amplo abanico de actividades e talleres como a limpeza de maleza e a prevención de incendios, a recollida de lixo, a conservación de especies autóctonas, a recuperación de rutas, muíños e outros elementos da arquitectura popular, e a identificación de flora e fauna, entre outras tarefas.

Labores que ademais da incidencia directa e positiva na contorna, axudan aos participantes a adquirir valores e actitudes responsables co medio natural, segundo resaltou Rey Varela.

O conselleiro de Política Social sinalou que estes programas dan visibilidade ao compromiso da mocidade coa protección e coidado do medio ambiente, e avogou por reforzar as iniciativas de voluntariado porque o seu exercicio leva consigo o fomento de actitudes e comportamentos orientados a crear unha sociedade mellor en todos os ámbitos, máis inclusiva e solidaria.

VOLUNTARIADO

Nese sentido, Beatriz Mato chamou a atención sobre a celebración dun programa de voluntariado en cada parque, aberto á participación dun abanico máis amplo da sociedade e cunha duración máis variable, xa que se organizan quendas semanais ou fins de semana durante os meses de xullo a setembro.

Por último, destacou que as experiencias activas e as actividades prácticas realizadas sobre o terreo son a mellor vía para que o conxunto da sociedade tome conciencia da importancia ecolóxica, ambiental e económica dos parques naturais.