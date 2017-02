O comité de empresa do 112 alertou este martes do "temerario" da "deslocalización" do centro de atención de emerxencias á pontevedresa localidade da Estrada, tendo en conta que a nova plataforma tecnolóxica aínda está "en fase de desenvolvemento e probas".

A través dun comunicado de prensa, valorou que se aprace o traslado un mes (ata o 18 de abril), pero advertiu de que "é insuficiente para garantir a seguridade do proceso".

E é que, como indicaron os traballadores, a formación que están a recibir sobre a plataforma tecnolóxica está a servir para "testar" a ferramenta, pois cada semana aparecen "novos erros".

"A medida que se implementan novas bases de datos (de organismos, de recursos, de localización...), xorden novas incidencias que forzaron paróns na formación e perdas de tempo", denunciaron.

Ademais, o comité de empresa criticou que o persoal que está a realizar os cursos non puido facer uso das aplicacións "tal e como as vai a ter que utilizar para a xestión real de emerxencias", o que impide "unha formación correcta".

CUSTO PARA O PERSOAL

En paralelo, volveu queixarse polo custo que terá para o peto dos traballadores a "deslocalización", cifrado nun 14 por cento do salario.

De feito, os traballadores sairán de novo a protestar o mércores 1 de marzo ás 12,30 horas, cunha concentración na compostelá Praza de Galicia para demandar "compensacións xustas polos agravios ocasionados por un traslado caprichoso".