PPdeG e PSdeG coincidiron en rexeitar as críticas das vítimas do accidente ferroviario de Angrois en alusión á existencia "dun pacto" entre ambas as formacións para evitar que se investigue o sinistro do Alvia e, en ambos os casos, apuntaron ao ámbito estatal como o "adecuado" para que se realice un informe "independente" sobre o ocorrido.

Tren accidentado en Angrois | Fonte: Europa Press.

Manifestárono despois de transcender que a comisión de peticións do Parlamento Europeo escribiu á comisaria de Transportes, Violeta Bulc, para solicitar "que se realice unha investigación exhaustiva e independente" do sinistro, que causou 80 mortes e máis de 100 feridos.

Así, o portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, asegurou que non lle consta "nada" dun pacto e engadiu que lle parece "moi ben" o pronunciamento da Eurocámara. "Paréceme moi ben que se impulse unha investigación desde outro ámbito", defendeu, a preguntas dos medios, ao termo da Xunta de Portavoces.

Con todo, reafirmouse en que o ámbito "adecuado" para a investigación está na Administración central. Neste sentido, pediu que se faga "unha investigación presidida polo criterio da independencia", como reclamou no seu día a Axencia Ferroviaria Europea, ao considerar que "seguramente é o máis importante".

O seu homólogo no PPdeG, Pedro Puy, trasladou que as vítimas ten "todo o dereito" a expresar a súa opinión e a realizar as reclamacións que estimen oportuno, "aínda que un pense que non teñen toda a razón". Por tanto, trasladou o "máximo respecto" cara ás plataformas que as aglutinan e agregou que "nunca" dirá "outra cousa".

INFORME INDEPENDENTE

En calquera caso, remarcou que en Galicia non hai "ningún acordo" co PSOE para evitar a investigación e lembrou que na última votación na Cámara para o impulso dunha comisión sobre o sinistro ambos os grupos non coincidiron na súa postura (os populares votaron en contra e os socialistas abstivéronse).

Ademais, lembrou que "si puido haber" unha petición unánime para que se realizase "un informe independente desde un punto de vista técnico" sobre o sinistro, ademais da investigación xudicial que chegará "a resultados que reflectirán o que pasou", pero BNG e En Marea (que apoian crear a comisión) non concordan co impulso de "esa declaración institucional".