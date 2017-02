O presidente da Federación española de Municipios e Provincias (FEMP) e alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, cre que a presidenta da Xunta andaluza, Susana Díaz, non decidiu aínda nin será candidata e dixo que el lle pedirá que o sexa "chegado o momento".

Abel Caballero realizou estas declaracións en rolda de prensa tras a reunión da Xunta de Goberno e o Consello Territorial da FEMP.

Así, sobre as primarias do PSOE, Caballero cre que Susana Díaz non decidiu aínda se será candidata. Ao seu xuízo é "obvio" que non o decidiu. "Se o decidiu xa o dixo, non?", sinalou Caballero quen engadiu que non coñece as intencións da presidenta andaluza, pero que aínda que as soubese non as diría.

"Susana -precisou- ten a súa composición de lugar, e ela decidirá se se presenta ou non. E decidirá cando anuncia se se vai a presentar ou non. Eu máis adiante, igual que fixen hai dous anos e medio, e moita xente pedirémoslle que opte", aínda que non desvelou cando o fará.

Neste contexto, lembrou o acto con máis de mil alcaldes e alcaldesas que el mesmo organizou con Susana Díaz: "Que candidato é capaz de reunir a máis de 1000 alcaldes? E que candidato é capaz de reunir aos alcaldes en termos de poboación máis importantes de España?".

Aínda matizando que todos os alcaldes son igual de importantes, salientou que hai datos de capacidade de convocatoria. "Ese acto parece que aclarou, non?", apuntou. En todo caso insistiu en que instará a Susana Díaz a que se presente ás primarias cando crea que chegou "o momento".

Si quixo deixar claro que non considera bo que o PSOE estea cinco meses nunhas primarias porque "non poden ser eternas" e "vaise a cansar de primarias ata o apuntador.

Ao seu xuízo o problema é que houbo dous precandidatos, que dixo respectar, en alusión a Pedro Sánchez e Patxi López. "Estamos xa nunha campaña ao longo e ao ancho de toda España, falando dunhas primarias, nas que aínda non sabes se vas ter os avais para ser candidato ou non... É un pouco singular. Bo pois ouve, hai algúns que din 'ouve, pois nós non imos ser singulares, nós imos ir pola norma'", ironizou.

CAPACIDADE DE CONVOCAR

Concluíu que a capacidade de convocar de cada un verase cando se vote. Reivindicou para si mesmo a militancia de base e cualificou de "invento interesado" a teoría dos militantes de base, que non quixo atribuír a Pedro Sánchez

"Eu respecto todo o que diga cada un, pero a militancia é a militancia", rematou e por iso avoga por esperar a que os militantes falen votando.