O Movemento Galego da Saúde Mental denunciou "graves deficiencias" na Unidade de Hospitalización Psiquiátrica do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC) que "incumpre as esixencias mínimas" que a propia Consellería de Sanidade "dispón para autorizar centros sanitarios" e que se "afastan" dos "estándares básicos de acreditación propostos" polo Ministerio.

Nun comunicado remitido aos medios, o movemento explicou que esta unidade está "fóra dun hospital xeral" --ao situarse no Hospital Marítimo de Oza--, "carece de suficiente espazo para as actividades comúns dos pacientes" e ten "a metade de habitacións de tres camas" e sen "baño".

Así mesmo, sinalou que existe unha habitación para a contención mecánica, dotada con tres camas separadas por cortinas, na que poden coincidir tanto homes como mulleres.

O Movemento Galego da Saúde Mental criticou tamén que esta unidade está "infradotada de profesionais" e, ademais, censurou que "a selección de facultativos de psiquiatría para a cobertura de prazas temporais" caracterízase por unha importante falta de "transparencia".

MORTE DUN PACIENTE

Todas estas cuestións, para o movemento, reflicten o marco no que recentemente un paciente faleceu cando se atopaba "en contención mecánica" ingresado nesta unidade e mostran "as discriminacións" que sofren as persoas ingresadas.

"Se daña nesta situación o dereito das persoas alí ingresadas a un tratamento en condicións de igualdade cos demais usuarios do Sergas, e o acceso das mesmas á prestación de asistencia sanitaria á saúde mental, adecuada aos coñecementos e medios terapéuticos actuais", apuntou.

Por todo iso, o Movemento Galego da Saúde Mental urxiu a corrección destas deficiencias para que se respecte o dereito dos pacientes e usuarios deste servizo.