El Corte Inglés estenderá o espazo ecolóxico A Biosfera a 19 supermercados, entre os que se inclúen Vigo e A Coruña

El Corte Inglés inaugurou en Valencia o primeiro espazo ecolóxico A Biosfera, con máis de 1.500 referencias, que antes do próximo outono estenderá a outros 19 supermercados, entre eles os da Coruña e Vigo, e que irá acompañado da súa nova marca 'El Corte Inglés Bio' baixo a que se ofertarán un centenar de produtos.

Así, sinalárono este martes na presentación deste espazo, que conta cuns 150 metros cadrados, o responsable de mercadotecnia en El Corte Inglés, Juan Carlos Jimena, o responsable de vendas, Alberto Moraleda, e o director rexional de comunicación, Pau Pérez Rico. No resto de supermercados o espazo oscilará entre os 50 e os 150 metros cadrados, en función do espazo dispoñible.

Respecto diso, Jimena destacou que este novo espazo é a resposta que El Corte Inglés a "a cada vez maior sensibilidade por unha alimentación saudable" da sociedade, que xera un negocio de 1.000 millóns de euros ao ano en España. Así, destacou que as vendas destes produtos xeradas por esta "febre verde" crece ao ano un 25% e que no caso do grupo este incremento é aínda maior e alcanza unha cota de mercado do 25%.

Por iso, para facilitar a compra agruparon todas as referencias que ata agora se ofertaban de forma dispersa nun só espazo atendido por persoal especializado para prestar ao cliente un asesoramento na súa compra.

En total ofertaranse máis de 1.500 referencias de todas as categorías xa sexan frescos, como froitas, verduras ou carnes, ovos, leites, unha ampla gama de conservas, aceites, vinagres, legumes, froitos secos, caldos, cremas, salsas, conxelados, pasta, alimentación infantil e produtos de hixiene corporal ata os novos produtos emerxentes como quinoa ou sésamo ou os coñecidos como 'superalimentos'.

Así mesmo, explicou que escolleron Valencia para implantar este novo espazo porque para El Corte Inglés é "unha praza emblemática" con cinco centros e porque o consumidor valenciano "xa está moi familiarizado cos produtos ecolóxicos e hábitos saudables".

Pola súa banda, o responsable de vendas destacou que este espazo de produtos ecolóxicos complétase con outro dedicado ao benestar, a saúde, alimentación deportiva e nutrición dixestiva con produtos sen glute con outras 4.000 referencias. "En total 5.500 referencias dedicadas á saúde e ao benestar", recalcou.

Ademais, anticipou que a maioría dos produtos que se incluirán na súa nova marca Bio serán de produción española salvo que sexan propios doutros países como o panettone italiano.

AMPLIACIÓN A 20 SUPERMERCADOS

Deste xeito, ata o próximo outono iranse situando este espazo nos supermercados da Coruña, Bilbao, Campo das Nacións, Castellana e Goya en Madrid, Diagonal e Praza de Cataluña en Barcelona, As Palmas, Málaga, Marbella, Murcia, Palma de Mallorca, Prezados, Pozuelo, Sanchinarro e Serrano en Madrid, Vigo e Vitoria.

Tras esta primeira fase, haberá unha posterior con novas aperturas tanto en supermercados El Corte Inglés como en Hipercor en todos aqueles que "o espazo o permita", explicou Jimena.

Do mesmo xeito, destacou que os supermercados contan con "unha coidada posta en escena" na que se quere domina o uso de cestas e madeiras nas baldas, así como bolsas e etiquetas de papel reciclado.