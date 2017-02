O PP pide unha comisión para abordar a transferencia de competencias da Deputación de Pontevedra

O grupo provincial do Partido Popular pide ao goberno da Deputación de Pontevedra --formado por PSOE e BNG-- que convoque unha comisión na que estean representadas todas as forzas políticas para abordar as competencias que propoñen transferir á Xunta de Galicia, e na que tamén se dea voz aos sindicatos e aos traballadores dos centros afectados.

Os portavoces populares, Nidia Arévalo e Ángel Moldes, valoraron este martes en rolda de prensa as reunións celebradas o luns entre os máximos representantes da Xunta de Galicia e da Deputación de Pontevedra.

Así, Nidia Arévalo destacou que da reunión "sacouse en limpo que a institución provincial debe presentar un estudo detallado e serio sobre o estado desas instalacións". E lamentou que "o bipartito chegase a esa reunión cos deberes sen facer".

Neste sentido, sinalou que, tras a reunión, demostrouse que había "tarefas pendentes" e que o traballo previo hai que facelo agora. Deste xeito, o PP considera que o debate das transferencias entre Deputación e Xunta debe facerse dentro dunha "negociación multilateral" na que participen todas as deputacións e na que hai que ter en conta que a administración autonómica tamén ofrecerá a súa visión.

Os populares tamén lembraron ao goberno provincial que os recursos económicos van acompañados das competencias. Ángel Moldes considerou que é "paradoxal" que Carmela Silva esixa á Xunta de Galicia un fondo obxectivo para os concellos "cando o bipartito aprobou, hai só uns días, a libre disposición".

"CAMBIO DE ACTITUDE"

Así mesmo, os deputados do PP tamén valoraron o "cambio de actitude" de Carmela Silva na reunión en San Caetano. "Foi un encontro cordial e que demostra vontade de diálogo", segundo apuntou Ángel Moldes.

Ao mesmo lamentou que "durante todo este tempo", case dous anos de goberno do Partido Socialista e o Bloque na Deputación, "a presidenta apostase pola confrontación e non polo diálogo, elixindo a vía do desacordo, tanto coa Xunta como cos concellos gobernados polo PP e con este propio grupo provincial".

Neste sentido, dixo que "benvido sexa este novo perfil de Carmela Silva" e engadiu que "o normal" é que agora reciba a todos eses alcaldes do PP. "Aos que ten abandonados e aos que non recibe desde que chegou á presidencia da Deputación", concluíu.