AMP.- A Cámara volverá pedir unida o traspaso da AP-9 con dúbidas da oposición sobre que fará o PP en Madrid

O Parlamento galego aprobará no pleno da próxima semana unha nova proposición de lei que pide o traspaso a Galicia da Autoestrada do Atlántico (AP-9), impulsada polo catro grupos con representación no Hórreo. A pesar de que a transferencia se volverá a pedir ao unísono, a oposición desconfía de que os populares manteñan a súa postura de apoio á norma cando chegue ao Congreso.

E é que leste mesmo mes, a Comisión de Fomento do Congreso dos Deputados aprobou unha iniciativa de En Marea transaccionada co PSOE que instaba o Goberno a acometer o traspaso desta infraestrutura estratéxica para Galicia. A proposta saíu adiante con 20 votos a favor (En Marea, PSOE, ERC, PNV, Compromís e EH Bildu) e os 17 en contra do PP e Ciudadanos.

A forza rupturista presentou esta proposta en comisión en Madrid despois de que o Goberno vetase en outubro o debate doutra lei que contaba co respaldo unánime de PPdeG, En Marea, PSdeG e BNG en O Hórreo. En Galicia, o catro grupos prepararon un novo texto no que retiran os puntos nos que o Executivo sostiña o seu veto e que será o que se debata o martes.

En concreto, na nova proposta galega retirouse o prazo máximo de seis meses para o traspaso efectivo da citada autoestrada e ponse por escrito --nunha disposición adicional-- que o cambio de titularidade non suporá ningún incremento dos créditos nin diminución dos ingresos previstos nos orzamentos estatais en vigor.

Nesta conxuntura, ao termo da reunión da Xunta de Portavoces, a portavoz do BNG, Ana Pontón, esixiu que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, implíquese "" e "fágase respectar" neste asunto, e advertiu de que se o PP "vota unha cousa aquí e outra en Madrid" sería "unha estafa". "Non repitamos o triste final da pasada lei", demandou.

Convencida de que non basta con aprobar a lei en Galicia, defendeu a necesidade de que o PP "se comprometa" a "votar o mesmo en Madrid" e a que os seus deputados "non traizoarán a vontade" expresada de forma unánime pola Cámara autonómica. Tamén Luís Villares (En Marea) advertiu a Feijóo de que ten a oportunidade de "comportarse como presidente de Galicia, xa que non o fixo nos cen primeiros días" do seu mandato e "saír do seu impostura".

Pola súa banda, o portavoz parlamentario socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, confiou en que esta proposta non teña ningunha oportunidade de "ser vetada" para o seu debate no Congreso --a diferenza da anterior proposición de lei que pedía o mesmo-- e lembrou a iniciativa debatida leste mesmo mes na Comisión de Fomento e que saíu adiante, pese ao rexeitamento do PP, porque hai "unha maioría favorable" a que a transferencia se produza.

"TODAS AS XESTIÓNS"

En resposta ás dúbidas da oposición, o portavoz popular, Pedro Puy, subliñou que a postura do PP en Galicia é favorable ao traspaso e resaltou que unha petición unánime do Parlamento galego ten "valor político", antes de esgrimir que a actuación dos deputados populares no Congreso é "independente" en relación á que adoptan na Cámara galega.

Devandito isto, xustificou que "non sempre é fácil manter a mesma posición" cando se sabe que na iniciativa en cuestión hai "obstáculos" que non se poderán superar para que o Goberno autorice o traspaso efectivo da infraestrutura, cuestión que sortea, segundo o mesmo destacou, a proposición de lei que se debaterá no pleno galego da próxima semana.

Preguntado acerca de se Feijóo debería ter contactos coa súa formación en Madrid para evitar que haxa un cambio de postura, Puy replicou que o presidente galego "está a facer todas as xestións necesarias" para lograr a transferencia da AP-9.

O portavoz popular agregou que os "avances" que se produciron, como a creación dunha comisión co Goberno para abordar cuestións da infraestrutura, derivan do encontro que mantivo o mandatario co ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

PEAXES

Pola súa banda, Ana Pontón insistiu, ademais, na supresión das peaxes da AP-9 (aínda que non se incorpora expresamente na lei a debate, os nacionalistas non renuncian a esta demanda) ao entender que constitúen "unha estafa, un escándalo e unha aberración".

De feito, retou a Feijóo, ao vicepresidente Alfonso Rueda ou a calquera outra "voz autorizada" no PP a explicar "por que se poden rescatar as ruinosas radiais madrileñas" e non actuar nesta infraestrutura.

O socialista Xoaquín Fernández Leiceaga, con todo e a pesar de ver "necesaria" unha rebaixa de peaxes, apelou a "eliminar calquera iniciativa moi inflada" respecto diso. Ao seu xuízo, durante o próximo ano ou ano e medio tocaría centrarse "en conseguir a titularidade e en negociar que para que a transferencia prodúzase nas mellores condicións económicas".

"Sería despois cando habería que pensar en como trasladalo aos cidadáns a través dunha rebaixa de peaxes, que é necesaria. Pero só resolvendo as dúas primeiras cuestións poderiamos abordar a terceira", concluíu.