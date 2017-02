Un total de 25 mozos representan a Galicia no 'Spainskills 2017'

Un total de 25 mozos galegos participan no campionato nacional de Formación Profesional 'Spainskills 2017' para demostrar o potencial da Formación Profesional de Galicia, así como para seguir formándose e aprendendo a través deste tipo de certames.

Precisamente, o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, acudiu este martes ao acto de apertura deste evento en Madrid, no que ademais dos alumnos participantes, cada competidor estará acompañado por un titor do centro educativo, e tamén por tres xefes de equipo que se encargan de labores de coordinación.

Durante a xornada de apertura, que inaugurou o secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, Colombia asistiu como país invitado e deuse lectura do xuramento 'Xogo Limpo'. As competicións de 'Spainskills' empezan este mércores e prolongaranse ata o venres, para posteriormente, o sábado, celebrar a cerimonia de clausura.

En concreto, a representación galega está formada por Miguel Sotelo González e Raúl Acuña Fariñas, do IES Politécnico de Vigo; Carlos Andrés Ramallo Lestayo, do CIFP Ferrolterra; Raúl Fernández Lorenzo, do IES Politécnico de Vigo; Julián Fernández Souto, do IES de Valga; Ángela Calvo Filgueiras, do CIFP Ferrolterra; Alejandro Louzao Cameán, do CIFP Coroso de Ribeira; Moisés Pereiro Durán, do IES Universidade Laboral de Culleredo; Borja Abal Varela, do IES Fermín Bouza Brey de Vilagarcía; Raúl Piñeiro Rodríguez, do CIFP Politécnico de Santiago; así como Diego Varela García, do CIFP Politécnico de Lugo.

Ademais, Soraia Barbosa Oliveria, do IES San Rosendo de Mondoñedo; Lucía López Bujeiro, do CIFP Someso da Coruña; Graciela González Touriño, do CIFP Manuel Antonio de Vigo; Miguel Paz Pena, do IES As Mariñas de Betanzos; Carolina Espasandín Pérez, do CIFP Compostela de Santiago; Ana Sofía Emidio Martínez, do CIFP Manuel Antonio de Vigo; Silvia Folgueira Rico, do CIFP As Mercedes de Lugo; Damián Ferreira Barros e Ester Ogando Pando, do CIFP A Granxa de Ponteareas; Pablo Lema Paz, do IES Universidade Laboral de Culleredo; Milan Cornado Rodríguez, do IES San Clemente de Santiago; Daniel Pérez López, do IES Leixa de Ferrol; Alba Triñanes Dieste, do CIFP Compostela de Santiago; e Esther Insua López, do IES Imaxe e Son da Coruña.