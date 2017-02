Alumnos do taller de emprego de Santa Comba, Mazaricos e Dumbría (A Coruña), que financia a Xunta, reciben os diplomas

Os alumnos do taller de emprego Posta en Valor dos Núcleos Rurais na contorna do Camiño de Santiago nos concellos de Santa Comba, Mazaricos e Dumbría, que financia a Xunta, recibiron este martes os seus diplomas de mans do delegado territorial da Administración autonómica na Coruña, Ovidio Rodeiro.

Organizado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, en colaboración cos Consistorios deste tres localidades, o taller conxunto formou, durante vos últimos seis meses, a 20 alumnos-traballadores, baixo a tutela de seis profesionais que desenvolveron a súa actividade como directora, mestres e persoal administrativo.

Todos eles son os encargados de desenvolver, ao longo de medio ano, diversos traballos de acondicionamento e actuacións de atención sociosanitaria no tres municipios promotores. Con este fin a Xunta achegou máis de 179.000 euros.

O proxecto formativo 'Posta en Valor dos Núcleos Rurais na contorna do Camiño de Santiago' levou a cabo ata sete actuacións de acondicionamento e mellora doutras tantas instalacións dos concellos de Mazaricos e Santa Comba, nos que se desenrolou o módulo de operacións auxiliares de acabados ríxidos e urbanización.

Así, en Mazaricos fixéronse as obras necesarias para unha parcela de equipamentos na Picota, na área de lecer da Pontenova, na fonte pública de Cumbráns, en Fornís e na fonte pública de Pidre. Pola súa banda, en Santa Comba os alumnos-traballadores acondicionaron o centro de formación ocupacional e pavimentaron as zonas peonís da Avenida de Santiago. Vos alumnos de Atención Sociosanitaria en institucións sociais desenrolaron a súa tarefa no tres concellos participantes.