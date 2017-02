Rey Varela e a Rede Galega contra a Pobreza abordan os retos para a redución da exclusión social

O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, mantivo este martes no seu despacho un encontro cos representantes da Rede Galega contra a Pobreza (EAPN), no que analizaron os retos e propostas da nova lexislatura para avanzar cara á eliminación da pobreza e da exclusión social.

Así, Rey Varela explicou aos representantes da EAPN que o departamento autonómico está a retomar o contacto directo coas entidades para avanzar na Axenda Social aprobada pola Xunta de Galicia o ano pasado.

Esta axenda, lembrou, é unha proposta elaborada para garantir a atención das persoas e familias con menos recursos e que están nunha situación ou en risco de exclusión social.

Por outra banda, o conselleiro aproveitou o encontro para trasladarlles a intención do seu departamento de impulsar este ano un novo decreto da Lei de Inclusión (Risga) e adquiriu o compromiso de avanzar na coordinación entre a Administración autonómica e esta entidade.

"Queremos que todos os habitantes de Galicia vivan nunha sociedade cunha igualdade real e efectiva no acceso ao benestar, e ese é un obxectivo que comparte co nós a Rede Galega contra a Pobreza, polo que sempre contarán co apoio da Xunta de Galicia", dixo Rey Varela ao finalizar o cuentro.

AXENDA SOCIAL

A Axenda Social Única de Galicia comprende respostas dirixidas a reducir a privación material das familias, con medidas de carácter material e monetario, e a mellorar o seu acceso e a oferta de atención nos servizos sociais, con medidas de carácter técnico.

Deste xeito, contempla medidas de apoio á renda, como poden ser a Risga, as Axudas de Inclusión Social, ou as Axudas de Emerxencia Social e Complementarias, entre outras, que dependen da Consellería de Política Social. Así mesmo, tamén recolle medidas de abordaxe da pobreza enerxética como o tícket eléctrico e o programa para evitar cortes de subministración eléctrica implantado pola Consellería de Economía.

As medidas de atención á inclusión residencial tamén forman parte de Nova Axenda Social e nelas enmárcanse, entre outros, programas como Reconduce ou Aluga e o Bono de Aluguer Social.

A Axenda tamén inclúe outra serie de iniciativas dirixidas á promoción de programas e proxectos de Inclusión Social; medidas de atención á Dependencia como o Servizo de Axuda no Fogar (SAF); accións de abordaxe da pobreza infantil, ou apoio á contratación de persoal especializado para os servizos sociais e municipais.