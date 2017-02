Neinver renova os certificados 'Breeam en Uso' de todos os centros The Style Outlets en España

Neinver, compañía española especializada en investimento, desenvolvemento e xestión de activos inmobiliarios e segundo operador de centros outlet en Europa, renovou a certificación 'Breeam en Uso' para todos os centros The Style Outlets en España, segundo informou a firma nun comunicado.

En concreto, este selo internacional, que certifica os edificios que operasen durante polo menos dous anos, valora a sustentabilidade edificativa dos inmobles, así como a xestión sustentable dos mesmos.

Desta forma, todos os centros The Style Outlets en España (Xetafe, San Sebastián de los Reyes, Las Rozas, A Coruña e Sevilla) elevaron a súa cualificación tanto na parte que valora a sustentabilidade do edificio, que pasou de 'bo' a 'moi bo' ou 'excelente', como na que avalía a xestión sustentable do edificio, na que todos os centros alcanzaron unha cualificación de 'excelente'.

Pola súa banda, Viladecans The Style Outlets, inaugurado en outubro de 2016, xa conta coa certificación Breeam Nova Construción na fase de deseño cunha puntuación de 'moi bo'.

Ademais, o centro comercial e de lecer Nassica, en Getafe, obtivo o certificado Breeam en Uso por primeira vez cunha cualificación de 'excelente', grazas a un proceso de reforma que inclúe a implantación de políticas e procedementos que garanten a monitorización constante de consumos enerxéticos e de auga do centro.

No ámbito europeo, a multinacional renovou as certificacións de todo o portfolio de centros outlet que a firma xestiona desde hai polo menos dous anos en Europa, mellorando a puntuación no 92% dos casos. Ademais, conseguiu o certificado por primeira vez para os Factory Annopol e Futura Park Wroclaw en Polonia.