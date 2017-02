O patrulleiro da Armada 'Vigía', construído en Ferrol, parte para iniciar operacións de seguridade en África

O patrulleiro da Armada 'Vigía', construído en Ferrol, partiu este martes desde a súa base na Estación Naval de Puntais (Cádiz) para tomar parte en diversas actividades de cooperación no continente africano, dentro do marco do Plan de Diplomacia da Defensa e como continuación da iniciativa 'Africa Partnership Station' (APS).

Estas actividades van en consonancia coas operacións de seguridade marítima e seguridade cooperativa desenvolvidas polo Ministerio de Defensa, o Xefe de Estado Maior da Defensa (Jemad) e a Armada en África occidental e Golfo de Guinea e que foron desenvolvidas durante o ano pasado polo patrulleiro 'Serviola'.

Segundo informa o Ministerio de Defensa nunha nota, no seu catro meses de despregamento, o buque permanecerá integrado na estrutura operativa das Forzas Armadas dependendo do Mando de Vixilancia e Seguridade Marítima.

Así, está previsto que devandito despregamento se divida en tres fases. Unha primeira fase, que se estenderá ata mediados de marzo, comprenderá o tránsito ata o Golfo de Guinea e incluirá a colaboración mutua en materia de seguridade cooperativa con Cabo Verde e Mauritania.

Na segunda fase, o buque permanecerá despregado nas augas do Golfo de Guinea e levará a cabo actividades de apoio militar no ámbito marítimo con Ghana e Camerún mentres que na última fase, colaborarase novamente con Cabo Verde, finalizando o despregamento cunha escala en Las Palmas de Gran Canaria.

PLAN DE DIPLOMACIA DA DEFENSA, APS E SEGURIDADE COOPERATIVA

O patrulleiro 'Vigía' apoiará o Plan de Diplomacia da Defensa coa finalidade de cooperar cos países ribeiregos do Golfo de Guinea para o desenvolvemento das súas capacidades e co obxectivo de fomentar o coñecemento e confianza mutuos, contribuíndo á seguridade marítima rexional, que á súa vez repercute no incremento da seguridade de España.

A APS é unha iniciativa que pretende incrementar a estabilidade e seguridade marítima na zona do Golfo de Guinea, aumentando as capacidades operativas das nacións de África occidental mediante a realización de exercicios de adestramento conxuntos.

O 'Vigía', ao mando do capitán de corveta Carlos Miguel Abadín López, foi construído nos estaleiros da antiga Empresa Nacional Bazán de Ferrol (hoxe Navantia) e entregado á Armada o día 23 de marzo de 1993.