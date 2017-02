Esquerda Unida denunciou este martes a "desidia" da Xunta ante o "incremento" da sinistralidade laboral, dado que, segundo o último informe do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (Issga), Galicia "encabeza as cifras do Estado".

Un día despois do falecemento dunha traballadora na planta de tratamento de residuos de Sogama, a coordinadora de Esquerda Unida, Yolanda Díaz, fixo fincapé a través dun comunicado de prensa en que "a precariedade mata".

A tamén deputada de En Marea no Congreso remarcou que os recortes revelan a "posición clara" do PP ante a sinistralidade laboral: "bonificar ao empresario e restar recursos ás actuacións de prevención de riscos laborais, todo iso nun marco de supresión de dereitos laborais".

"Parece que non queren entender que a precariedade mata e que a vida non se pode perder nun posto de traballo", salientou Díaz, ao que Eva Solla, tamén na dirección de EU e parlamentaria de En Marea na Cámara galega, defendeu que "é hora de que o Goberno do PP tómese en serio a seguridade da clase traballadora".