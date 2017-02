Rolex, Lego e Disney lideran o ranking das empresas con mellor reputación do mundo, con Zara como única española

Rolex, Lego e The Walt Disney Company son as empresas globais con mellor reputación, segundo o ranking elaborado por Reputation Institute dado a coñecer este martes, 28 de febreiro, no que a única presenza española é da da galega Zara, segundo informa a consultora.

Segundo despréndese da edición 2017 do 'Global RepTrak 100', o 'top ten' das compañías con mellor reputación complétano Canon, Google, Bosch, Sony, Intel, Rolls-Royce e Adidas. No caso de Zara, ocupa o posto 92 do centenar de empresas que compoñen a clasificación.

Este estudo, cuxo traballo de campo realizouse durante os meses de xaneiro e febreiro deste ano en 15 países (Alemaña, Australia, Brasil, Canadá, Corea do Sur, China, España, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Xapón, México, Reino Unido e Rusia), inclúe ademais do ranking, cortes demográficos e análises de tendencias para que as empresas analizadas entendan como son percibidas polo público en xeral e en que medida a súa reputación inflúe na decisión deste de comprar os seus produtos e recomendalos, falar positivamente ou solicitar traballo nelas.

"O estudo Global RepTrak 100 é unha ferramenta útil para que as compañías entendan a súa reputación e de que maneira este intangible axúdalles a construír e reforzar o vínculo emocional con cada un dos seus stakeholders", explica o socio director de Reputation Institute Iberia e Latam, Fernando Prado.

"A variedade sectorial das empresas que compoñen o top ten deste ano reflicte non só o carácter transversal da reputación, senón tamén os esforzos que as compañías realizan para satisfacer as expectativas dos seus grupos de interese e que a confianza xerada desta maneira tradúzase en valor económico sustentable", continúa.

A metodoloxía RepTrak, desenvolvida por Reputation Institute e na que se basea o estudo, cuantifica a percepción de sete dimensións esenciais no desempeño corporativo das empresas analizadas: Produtos e servizos, Innovación, Liderado, Contorna de traballo, Cidadanía, Integridade e Resultados financeiros.

De acordo coa escala de fortaleza da reputación do modeloRepTrak, as empresas cun Pulse (o indicador do que mide estímaa, confianza e boa impresión que esperta unha compañía) de 80 puntos ou máis sobre os cen posibles teñen unha reputación 'Excelente', entre 70 e 79 puntos é 'Forte', 'Moderada' se o seu Pulse atópase entre os 60 e 69 puntos, 'Débil' se está entre os 40 e 59 puntos e 'Mala' se está por baixo dos 39 puntos.

Os requisitos necesarios que para que unha multinacional sexa incluída no ranking do estudo son que teña unha presenza global e que a súa reputación estea por encima da media da do conxunto das empresas do seu país.

Rolex é a única compañía dos cen analizadas que ten unha reputación 'Excelente' a nivel global. O resto das empresas ata a posición 79ª ten unha reputación 'Forte'; 21 compañías presentan unha reputación 'Moderada'. Por dimensións, Rolex lidera Produtos e servizos, e Lego, Integridade. Pola súa banda, a tecnolóxica Google é a primeira empresa no resto das dimensións analizadas no estudo: Innovación, Liderado, Contorna de Traballo, Cidadanía e Resultados financeiros.

TENDENCIAS

No que se refire a tendencias, a edición de 2017 mostra un ascenso das marcas de luxo, como Rolex e Rolls-Royce, mentres as de consumo copan sete postos no top ten, con Leigo mellorando catro sitúes respecto de 2016 e Adidas estreándose no 'top ten'.

No sector tecnolóxico, Intel regresa ao 'top ten' despois dun ano de ausencia. En cambio, Google cae dous postos, mentres Microsoft baixa ata a 11ª posición. Apple, que en 2016 ocupou a 10ª posición, este ano vaise ata a 20ª e perde 1,7 puntos Pulse. A maior caída anótalla Samsung, que, tras o asunto das baterías do seu modelo Note 7, déixase 4 puntos Pulse, ata a 70ª posición.

Por primeira vez na historia do estudo, un banco figura entre os cen empresas analizadas: ING, na 94ª posición.

Entre os fabricantes de automóbiles, tanto BMW (12ª) como Mercedes (27ª) abandonan o 'top ten', mentres que Toyota, Honda, Ford e General Motors anótanse unha discreta ganancia con respecto ao obtido no estudo de 2016.

Os autores do estudo sinalan que Volkswagen segue acusando, aínda que con menor intensidade, o efecto do 'dieselgate', pero recupera posicións tras o desastre de 2016: un ano despois gaña 3,4 puntos Pulse, regresa ao ranking e é, ademais, a terceira empresa do estudo que máis sobe.

"Un erro habitual de moitos directivos é comparar a súa empresa unicamente coas do top ten do ranking. O correcto é facelo e buscar puntos de referencia tamén coas do seu propio sector. Neste sentido, o Global RepTrak 100 é unha magnífica folla de ruta desde a que iniciar este proceso", afirma Prado.

"As empresas do top ten presentan resultados excelentes no sete dimensións analizadas porque non defraudan a súa promesa de marca. Con todo, o noso estudo tamén mostra que aquelas compañías cuns sólidos valores corporativos e preocupas por mellorar día a día en todas as súas dimensións -en especial, Integridade e Cidadanía- tenden a ser as máis respectadas", conclúe.