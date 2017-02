Un 21% da poboación recluída en Galicia ten hepatite C, a segunda maior prevalencia en toda España

Un 21% da poboación recluída en Galicia ten hepatite C, a segunda maior prevalencia de toda España, só por detrás de Asturias (23%).

Así figura no informe, recollido por Europa Press, dado a coñecer este martes polo Defensor do Pobo en base a datos de 2015 que lle achegou a Administración penal.

Respecto diso, a Administración informou o Defensor do Pobo que en febreiro de 2016 "non existía lista de espera para iniciar o tratamento" con novos fármacos existentes; é dicir, sempre segundo a información transmitida pola Administración, "todo aquel interno ao que se lle prescribe o tratamento pode inicialo nas condicións que establece o protocolo da Axencia Española do Medicamento".

En decembro de 2016, a Secretaría Xeral de Institucións Penais sinalou que "non recibira queixas respecto da posible demora de tempo que puidese existir entre o diagnóstico e prescrición e o comezo efectivo do seu tratamento por parte dos hospitais de referencia dos fármacos máis modernos para o tratamento da hepatite".

A Administración penal asegura que, "en todo caso esta demora non excedía do tempo medio que calquera cidadán en liberdade debe esperar", sostén o Defensor do Pobo.

Por tanto, "non consta que a día de hoxe haxa internos a quen se lles haxa prescrito novos fármacos e estéase atrasando a súa dispensación de forma inxustificada".

MÁIS DE 850 PACIENTES CON TRATAMENTO EN ESPAÑA

De tal forma, a Secretaría Xeral de Institucións Penais comunicou ao Defensor do Pobo que na actualidade todos os internos que teñen prescrito tratamento para a hepatite C e que se atopan en prisión o reciben. En total, trátase de 857 persoas en toda España.

Sobre este extremo, o Defensor do Pobo afirma que "seguirá moi atento a fin de aclarar como se xustifica que a disparidade existente entre a elevada cifra de enfermos privados de liberdade, que se derivan da taxa de prevalencia desta enfermidade en prisión, e o número relativamente reducido de internos efectivamente tratados sexa compatible coa inexistencia de lista de espera para a recepción destes tratamentos".

DEFICIENCIAS SANITARIAS

A defensora do Pobo tamén identifica como un problema "a falta de persoal sanitario, actualmente insuficiente, aínda que puntualmente reforzado a través da oferta de contratos temporais que en ocasións non atopan candidatos interesados".

Así mesmo, sostén que "estes profesionais perciben que se está producindo unha deterioración da calidade do servizo que poden ofrecer", pois se queixan de "a falta de dispoñibilidade de ferramentas de xestión modernas e demandan a posibilidade de que estas aplicacións sexan compatibles coas historias clínicas dixitais existentes das consellerías de sanidade das comunidades autónomas".

Ademais, lembra que desde o ano 2014, "os convenios que os servizos centrais da administración penal mantiñan coas comunidades autónomas en materia de asistencia sanitaria decaeron", o cal "xerou unha fonte de inestabilidade que aconsella ben o traspaso de competencias, ben a subscrición de convenios entre a Administración central e as autonómicas coa finalidade de que a atención sanitaria das persoas privadas de liberdade non entre nunha crise de xestión por cuestións económicas e/ou competenciais".

PERSOAIS INSUFICIENTES

Por outra banda, o Defensor do Pobo pediu fortalecer o tratamento penal cun maior número de funcionarios para non perder a "gran oportunidade" que se presenta coa consolidación do descenso do número de internos, unha cifra que en 2016 rebaixouse ata as 59.839 persoas privadas de liberdade repartidas en 98 centros penais no Estado.

Segundo o informe anual do Defensor do Pobo, recollido por Europa Press, o número de internos é similar ao de decembro de 2004. A tendencia decreciente no número de reclusos, que en 2015 foi do 4,89%, proseguiu en 2016 cun 2,87% adicional. No período 2012-15 o descenso acumulado foi do 12%.

No ano 2009 alcanzouse o máximo histórico en democracia de persoas privadas de liberdade nos centros penais: 76.090. "Tendo en conta que actualmente o número de internos non alcanza os 60.000, o descenso acumulado é de 16.251 persoas, un 21,35%. Se se dotan adecuadamente os persoais, trátase dunha gran oportunidade para fortalecer o tratamento penal", sostén o informe.

A institución que preside Soledad Becerril alude ao fin das penas cara á reeducación e a reinserción social. "Os problemas de masificación que outrora dificultaban o debido tratamento penal non serán un obstáculo para intensificar os programas e demais medidas que poidan axudar a estas persoas a reintegrarse na sociedade", sostén.

Do total de presos, 55.398 son homes (92,57%) e 4.441 mulleres (7,42%). Os presos preventivos eran o pasado decembro 8.022 (7.386 homes e 636 mulleres) e os penados 51.817 (48.012 homes e 3.805 mulleres).

ANDALUCÍA, A QUE MÁIS PRESOS TEN

Por comunidades autónomas destacan por número de presos Andalucía (13.867), Cataluña (8.568) e Madrid (7.881). Os centros penais con maior número de internos eran Valencia-Antoni Asunción (1.971), Zaragoza-Zuera (1.462) e Madrid V- Soto del Real (1.401). A cifra máis alta do ano alcanzouse o 20 de maio (61.792) e a máis baixa ao peche do ano (59.839).

Recibíronse 656 queixas de internos, o que supón un incremento con respecto ao ano anterior (524). As actuacións de oficio nesta materia foron 69, cinco máis que o ano anterior. Destacan as queixas sobre traslados (183 fronte a 87 en 2015), aspectos hixiénico-sanitarios e alimenticios (97) e separación interior-clasificación (38).

A institución que preside Soledad Becerril destaca as actuacións respecto dos dereitos á vida e á integridade física, sobre todo en materia de prevención de suicidios e investigación de falecementos.

Os dereitos dos presos españois recentemente retornados, o necesario fomento das comunicacións familiares ou o obrigado carácter restritivo que debe imperar na realización de probas radiolóxicas para a detección de sustancias prohibidas foron tamén obxecto da atención do Defensor do Pobo.

ELEVADO NÚMERO DE FALECIDOS NA LAMA

Dos 155 falecementos rexistrados en 2015 en prisións, o Defensor do Pobo chama a atención sobre o elevados número en Morón de la Frontera (Sevilla) (12), Madrid VII-Estremera (10) e A Lama (Pontevedra) (8).

A media de idade é de 47,8 anos. 95 persoas faleceron no centro penal no que se atopaban, 59 nun hospital e 1 no traslado. Houbo 92 falecementos por causas naturais e 63 por causas violentas, incluíndo nelas a inxesta de drogas (37 falecementos), os suicidios (23), os accidentes (2) e a agresión doutro interno (1).

En 2016 houbo 23 suicidios (20 homes e 3 mulleres), un menos que o ano anterior. O número de suicidios nos últimos anos ten como cifra máis alta os 31 de 2013 e como cifra máis baixa os 15 de 2011.

No capítulo de malos tratos e de actuacións incorrectas de funcionarios, o Defensor do Pobo segue botando en falta o establecemento dun sistema de rexistro por parte do director do centro penal. "A institución", segundo o informe anual, "propugnou non só rexistrar aquilo do que se tivese coñecemento por escrito senón que a información puidese recibirse por calquera vía".