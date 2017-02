A condutora do coche no que morreu un mozo ao caer por un terraplén no Rosal deu negativo en sustancias tóxicas

A moza de 22 anos que conducía o vehículo no que este martes faleceu un mozo de 20 anos ao chocar contra un muro e precipitarse por un terraplén no municipio do Rosal (Pontevedra), deu negativo nas probas de alcol e drogas, segundo confirmaron a Europa Press fontes da Garda Civil.

Segundo os datos facilitados polo 112 Galicia, o sinistro tivo lugar pasados uns minutos das 8,30 horas na estrada que une A Guarda e Baiona no lugar de Portecelo, onde o 061 desprazou dúas ambulancias asistenciais, unha medicalizada e persoal sanitario da PAC da Guarda.

Fontes do 061 informaron a Europa Press de que un do catro mozos que ían no coche, un home de 20 anos e iniciais A.A.M., faleceu no acto; mentres que un segundo mozo, de 22 anos e siglas I.S.V., foi trasladado en estado moi grave e ingresado no Hospital Álvaro Cunqueiro (HAC) con prognóstico reservado.

Tamén foron trasladadas a este centro hospitalario as outras dous ocupantes do vehículo, a condutora, R.P.G., de 22 anos, e a ocupante A.L.O., de 21 anos, ambas as en estado leve. Mentres, no punto recibiu asistencia por un ataque de ansiedade a nai do falecido, R.M.M., de 43 anos.

O sinistro sucedeu cando, na mañá deste martes, o vehículo chocou contra un muro, derrubou un poste e caeu por un terraplén na parroquia do Rosal, no municipio do mesmo nome.

Por iso foron mobilizados o GES da Guarda, así como os Bombeiros de Baixo Miño, que indicaron que rescataron a unha persoa atrapada no interior do vehículo accidentado. Tamén foi mobilizada a compañía eléctrica, xa que había cableado encima do vehículo sinistrado.