O secretario xeral de Compromiso por Galicia (CxG), Juan Carlos Piñeiro, asegurou que os 100 primeiros da nova lexislatura de Alberto Núñez Feijóo á fronte da Xunta non supuxeron "nada novo" para Galicia.

"En 100 días ningunha noticia destacable na construción do país, todo o contrario, perda de peso de Galicia na negociación do financiamento, atraso no AVE e orzamentos continuístas", manifestou nun comunicado remitido aos medios este martes.

No texto, no que tamén crítica que non haxa "nada novo" en demografía ou no modelo produtivo, o secretario xeral de Compromiso por Galicia tamén analiza a actitude da oposición nestes 100 primeiros días de lexislatura.

Deste xeito, segundo indica Piñeiro, En Marea "segue sen ter un modelo de país", o PSOE "segue nas súas guerras pretorianas" e "o BNG segue co discurso de laboratorio que pouco se achega á vida dos galegos".

"Con humildade, desde CxG, demandados dos grupos parlamentarios máis e mellor traballo para situar a Galicia onde corresponde. Que xustifiquen o que nos custas aos galegos", finalizou CxG.