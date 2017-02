USO critica ao concello de Ferrol por formalizar un contrato con empresas en liquidación

A Federación de Traballadores de Seguridade do USO critica ao Goberno ferrolán por formalizar un contrato de seguridade por valor de 195.000 euros con Segur ibérica, unha empresa que debe millóns de euros en salarios aos seus traballadores e atópase en proceso de liquidación tal e como figura no Rexistro mercantil.



A empresa, en 2015 facturou 237,95 millóns de euros, un 5,7% máis que o ano anterior, e conta cun total de 7.800 empregados. Con todo, desde que anunciou un ERE a finais do pasado ano, reduciu considerablemente os seus ingresos. En concreto, desde novembro, perdeu contratos que lle supuñan uns ingresos superiores aos 40 millóns de euros.



Segundo Iván Branco, Secretario de Organización da FTSP-USO, nos últimos catro meses Segur Ibérica deixou de perder contratos que afectan o seu persoal de vixiantes de seguridade en Galicia, como Adif (12 millóns de euros), Acciona (5 millóns), Universidade da Coruña e Ferrol (1,2), Lidl (593.000) e Media Mark (360.000) entre outros.



Por iso, este sindicato di non entender a decisión do Concello de Ferrol, que "lonxe de rescindir o contrato con Segur Ibérica e contratar a unha dos centos de empresas que operan en Seguridade Privada que si cumpra coas súas obrigacións, premian a falta de pagamentos de salarios desta empresa", apunta nun comunicado.

Protesta de traballadores de Segur Ibérica en Oleiros | Fonte: Europa Press