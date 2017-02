A primeira tenente de alcalde de Santiago, María Rozas, deixou claro este martes que o goberno local non ten entre as súas funcións resolver os "problemas internos" do grupo municipal socialista, cun concelleiro menos desde maio do pasado ano.

Deste xeito respondeu á presidenta da xestora do PSdeG, Pilar Cancela, quen chegou a afirmar que o rexedor compostelán, Martiño Noriega, debe pedir "un posicionamento definitivo" a Antón Barba sobre se toma posesión da acta que deixou María Tobar.

Ante estas declaracións, María Rozas explicou que "pouco máis" pode facer o goberno local que non fixese "xa". "É un problema interno do grupo socialista e son eles os que teñen que resolvelo", sentenciou a concelleira de Compostela Aberta.

Así mesmo, expresou que, na súa opinión, "non está entre as funcións do goberno interceder en asuntos que son dun grupo municipal". Finalmente, ao ser preguntada sobre posibles contactos para solucionar esta situación, Rozas declarou "non estar ao tanto".

"PERDA" DE SUBVENCIÓN DE ACCESIBILIDADE

No mesmo acto, Rozas tamén foi preguntada sobre as queixas do PP local nas que este cualificaba de "nova chapuza" do goberno a "perda" dunha subvención da Xunta de 70.000 euros para mellorar a accesibilidade de distintas zonas de Santiago.

Así, sobre este asunto, a tamén concelleira de Economía e Facenda explicou que o proxecto que se presentou foi redactado durante os anos nos que os populares gobernaban o concello, posto que "é o que tiñan nas oficinas técnicas".

Tratábase, por tanto, de "cumprir" e presentarse para "optar a unha subvención", aínda que o concello --avanzou-- está a tramitar un novo plan de accesibilidade.