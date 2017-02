A forte ondada terá mañá en risco importante a País Vasco e Cantabria e en risco a Asturias, Galicia e Canarias

A forte ondada terán mañá en risco importante a País Vasco e Cantabria e en risco a Asturias, Galicia e Canarias, segundo avisou a Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET).

Así, o risco importante (laranxa) manterase en País Vasco onde se espera mar combinado do Noroeste con ondas de cinco a seis metros que poderán aumentar ata o sete e oito metros aínda que ao final do día diminuirán a ondas de cinco metros de altura e ao principio do día soprará vento do oeste con forza oito. Tamén haberá risco importante en Cantabria, con mar Combinado do Noroeste de seis a oito metros, que baixarán a cinco metros ao final do día.

En Asturias e Galicia o aviso é de risco (amarelo) por mar combinado do noroeste que deixará ondas de catro a cinco metros mentres en Canarias o mar significativo tamén do noroeste provocará ondas de ata catro metros.

Para este mércores, AEMET prognosticou que os ceos estarán en Galicia nubrados ou cubertos con precipitacións, mais intensas no litoral e non se descarta que se estendan, de forma débil e dispersa a outros puntos do Cantábrico occidental e noroeste de Castilla-León.

No resto do Cantábrico e da Meseta norte tamén será un día nubrado e prevense intervalos nubrados no norte de Canarias e outras zonas da metade noroeste peninsular, tendendo en xeral a pouco nubrado. Tamén hai posibilidade de néboas matinais no interior da vertente atlántica peninsular e de calimas no leste de Canarias.

Respecto das temperaturas, as diúrnas ascenderán excepto na área mediterránea. Esta subida poderá ser notable no cantábrico, á vez que as nocturnas descenderán na metade sur. En ascenso en Canarias.

O vento do suroeste soprará no cuadrante noroeste peninsular, con intervalos de forte no litoral galego, e do nordeste en Canarias. No resto predominarán os ventos frouxos.