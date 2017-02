A Xunta de Galicia defendeu a "claridade" dos termos recolleitos no convenio de transporte metropolitano de Vigo e responsabilizou ao alcalde da cidade olívica de non querer cumprilos, á vez que sinalou que, na última reunión da Comisión de Seguimento do convenio, evidenciouse a postura do goberno local de non integrar o bus urbano no sistema metropolitano.

Así respondeu a conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, á carta remitida polo alcalde, Abel Caballero, na que este reclamaba ao goberno galego que concretase a súa posición sobre o convenio do transporte metropolitano e as discrepancias con respecto á interpretación que fai do acordo o propio Caballero.

O rexedor olívico dirixiuse ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, expondo esas cuestións, e o presidente respondeulle sinalando que remitira as súas preguntas ao departamento de Ethel Vázquez, que é o que lle explicou a posición do goberno galego respecto diso do transporte metropolitano.

Na misiva, a conselleira especifica, en primeiro lugar, que o Plan de Transporte Metropolitano de Galicia é "único, homoxéneo e igual" para todos os municipios que participan, e que no convenio asinado con Vigo "resulta claro" que debe ser o Concello olívico o que bonifique as viaxes "con orixe e destino" neste municipio.

CLARIDADE NAS REGRAS

"Coa mesma claridade", continúa Ethel Vázquez, estipúlase a "obrigación conxunta" de Concello e Vitrasa de homologar o sistema tecnolóxico das canceladoras de billetes. Así mesmo, engadiu que no Anexo I do convenio fíxase "con claridade" o prezo das diferentes viaxes.

"Son claras e quedan claras as regras de funcionamento do Plan de Transporte Metropolitano de Galicia", proclama a conselleira, que tamén expresou a súa discrepancia coa manifestación feita por Caballero, quen preguntou por que a Xunta non recorreu ás fórmulas previstas en caso de problemas co convenio (en alusión á denuncia por vía contencioso administrativa).

A ese respecto, Ethel Vázquez lembrou que, na reunión da Comisión de Seguimento do Convenio Marco, celebrada o pasado 17 de xaneiro, "todos os concellos manifestaron que o Concello de Vigo e o seu transporte urbano non estaban integrados" no sistema autonómico.

"E garántolle que quedou suficientemente explicado o seu funcionamento, así como a postura do Concello de Vigo no que respecta a non integrar o transporte urbano nas viaxes unicamente urbanas, e por tanto, diferente ás regras homoxéneas que rexen o Plan de Transporte Metropolitano da Xunta", subliñou.