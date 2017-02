Os sindicatos de profesorado reclaman á administración unha "solución" ante a "incerteza" xerada ao redor da convocatoria de oposicións para este ano, que se abordará este xoves na mesa sectorial xunto á Consellería de Educación.

O Goberno central anunciou a pasada semana que as comunidades autónomas non poderán convocar oposicións docentes este ano ata que non se aproben os Orzamentos Xerais do Estado.

Ante esta situación, o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, xa avanzou que a Xunta continuará a súa folla de ruta para ter "todo preparado" para convocar a OPE, aínda que matizando que estará condicionada "ao ámbito nacional" para garantir a "seguridade de todo o proceso".

A CIG-Ensino advertiu que "baixo ningún concepto aceptará pór en cuestión a convocatoria", criticando que se pretenda usar a OPE "como arma política" para conseguir aprobar os orzamentos.

"Sen considerar a incerteza, inseguridade e desconsideración á que se somete aos opositores e opositores", criticou.

Nesta liña pronunciouse CC.OO. Ensino, quen esixe á Xunta que busque "unha solución" para impulsar a OPE sen os orzamentos estatais aprobados, dado que "se está xogando cos aspirantes ás devanditas prazas emitindo informacións de diverso signo dependendo dos seus intereses".

En todo caso, reclamará que se oferten todos os postos estruturais existentes que permitan a redución da temporalidade no emprego na docencia.

FETE-UXT, pola súa banda, esixe á Xunta que "non leve a cabo manobras que poidan levar unha inseguridade xurídica e que se pronuncie con rotundidade para dar resposta á incerteza".

As organizacións sindicais sinalaron, ademais, que a Xunta está a estudar a situación cos seus servizos xurídicos e que trasladarán o resultado do seu informe na mesa sectorial deste xoves.