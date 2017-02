O grupo municipal Marea de Vigo cualificou de "cínica" a actitude do alcalde, Abel Caballero, por reclamar, como presidente da FEMP, a reposición do cento por cento dos funcionarios de entidades locais e, ao mesmo tempo, "deixar caducar" as convocatorias de emprego público no Concello olívico.

Marea anunciou que solicitará formalmente a elaboración dun código de boas prácticas para os procesos de oposicións que leven a cabo no Concello de Vigo, "vistas as múltiples denuncias que, tanto nos tribunais, como de modo interno, están a chegar á Casa Consistorial".

Entre as propostas que expón este grupo está a realización de exames "sen nomes e apelidos", ou que as probas de tipo 'test' sortéense o mesmo día do exame, "para evitar posibles filtracións das mesmas".

"Non é soamente a cuestión das oposicións, senón que este goberno municipal está a colaborar na precarización e destrución de emprego mesmo nas concesionarias municipais", denunciou Marea, en alusión a casos como as folgas en servizos municipais concesionados, os traballadores dos aparcadoiros de Porta do Sol e Praza de Portugal, ou a negativa a mediar no conflito dos traballadores do Real Aeroclub.

"Non é tolerable que un goberno que se di progresista non mostre, na súa práctica, ningunha sensibilidade coa clase traballadora que di defender nos seus principios", engadiu Marea, quen lamentou que a "propaganda" do goberno local "invisibiliza" os problemas económicos de moitas familias viguesas.