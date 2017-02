Unha muller resulta ferida nun accidente de tráfico en Cospeito (Lugo)

Unha muller resultou ferida na tarde deste martes nun accidente de tráfico rexistrado no municipio lucense de Cospeito. En concreto, tivo lugar no quilómetro 16 da estrada LU-120, na recta do Polígono de Muimenta.

Segundo informou o CAE 112 Galicia, o suceso tivo lugar ás 16,30 horas, momento no que o vehículo no que circulaba deu varias voltas de campá. A vítima tivo que ser excarcerada polos Bombeiros, tras o que foi evacuada a un centro hospitalario.

O persoal da central de emerxencias do 112 alertou a Urxencias Sanitarias de Galicia-061 e aos Bombeiros de Vilalba, que se desprazaron ao momento cun equipo de excarceración. O accidente tamén foi posto en coñecemento da Garda Civil de Tráfico.