Ferido un operario en Tui (Pontevedra) ao caerse desde unha altura duns dous metros

Un operario resultou ferido na tarde deste martes tras sufrir unha caída desde unha altura duns dous metros en Tui (Pontevedra). Segundo informou o 112, a vítima foi evacuada polos efectivos sanitarios ata un centro hospitalario de referencia.

O accidente tivo lugar nunha empresa do polígono de Ribadelouro. Foi un particular o que alertou dos feitos ao 112 Galicia sobre as 15,10 horas desta tarde. Segundo indicou, o operario estaba inconsciente.

O 112 mobilizou a Urxencias Sanitarias de Galicia e á Garda Civil.