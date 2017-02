O Defensor do Pobo avisa de que un hotel no faro Illa Pancha, no municipio lucense de Ribadeo, "debe fundamentarse en razóns de interese xeral".

Unha asociación dirixiuse a esta institución pola construción dun hotel no faro de Ribadeo --que prevé abrirse como aloxamento turístico o mes de marzo--, con afección a un espazo da Rede Natura 2000, segundo figura no informe anual do Defensor do Pobo, que recolle Europa Press.

Así, o Defensor do Pobo sinalou á Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao que a construción dunha instalación hoteleira en dominio público portuario está sometida a "estritos requisitos pola lexislación portuaria", o cal "ten carácter excepcional e debe fundamentarse en razóns de interese xeral debidamente acreditadas".

Ademais, advirte de que o uso "debe limitarse ás zonas destinadas a actividades loxísticas e a outros usos vinculados á interacción porto-cidade hoteleiro", "ademais de ser conforme ao plan especial de ordenación da zona de servizo do porto ou instrumento equivalente".