O Defensor do Pobo quéixase da falta de colaboración dos concellos de Ferrol, Gondomar e Porto do Son

O Defensor do Pobo quéixase da falta de colaboración dos concellos de Ferrol, Gondomar (Pontevedra) e Porto do Son (A Coruña) por non contestar a esta institución a pesar de realizar tres requirimentos para que o fagan no tocante a tres cuestiones diferentes.

No caso de Ferrol, o Defensor do Pobo "solicitou información o día 19 de decembro de 2014, con motivo dos daños causados nun edificio rehabilitado, a consecuencia dunhas obras realizadas na beirarrúa". O terceiro requirimento fíxose o día 16 de decembro de 2016 e aínda non ten resposta.

Pola súa banda, en Gondomar (Pontevedra) un interesado foi sancionado por aparcar nun lugar prohibido. O afectado considera que devandito estacionamento estaba xustificado polo feito de sufrir un problema físico que estaba debidamente acreditado co correspondente certificado médico. Ante a falta de resposta por parte do concello, solicitouse información, cun terceiro requirimento sen resposta o 15 de marzo de 2016.

En Porto do Son, solicitouse ampliación de información o 26 de maio de 2015 sobre a contaminación dun manancial con augas residuais nesa localidade. O terceiro requirimento tivo lugar o 4 de novembro de 2016.