O Defensor do Pobo abriu unha queixa de oficio por "o mal estado" e "o perigo" que supón a estrada que une a parroquia de Momán con Xermade (Lugo).

No seu informe anual de 2016 desta institución, que recolle Europa Press, o Defensor do Pobo sinala que "a situación económica tivo repercusión na rede de estradas", polo que "non se realizan novos proxectos nin obras de mellora atopándose algunhas estradas en mal estado de conservación".

Respecto diso, esta institución remitiu unha queixa "sobre o mal estado en que se atopaban os viarios que unen Momán e Xermade". Unha cuestión que ve "un perigo para os cidadáns", xa que ten "fochancas de gran envergadura que fan que a circulación resulte insegura".