Un total de 72 reclusos en Galicia afectados por hepatite C reciben tratamento, o que converte á Comunidade na quinta con maior dispensación de fármacos para esta doenza.

Diso informou este martes a Xunta nun comunicado, despois de que o luns representantes da Plataforma Galega de Afectados por Hepatite C criticasen que Galicia ten os "peores" datos de tratamento a presos.

Respecto diso, o Goberno galego lembra que naquelas comunidades que non teñen transferida a competencia --todas menos Cataluña e País Vasco-- o tratamento destes pacientes corresponde a Institucións Penais.

Neste sentido, a Consellería de Sanidade destaca que o Sergas ten a disposición de Institucións Penais un procedemento asistencial específico en prisións da Comunidade.

En canto á poboación en xeral, a Xunta apunta que a data de 31 de decembro autorizáronse en Galicia un total de 4.869 tratamentos, mentres que lembra que este ano se comezará a tratar aos pacientes máis leves (F0 e F1).

Pola súa banda, o informe anual do Defensor do Pobo coñecido este martes sinala que un 21% da poboación recluída en Galicia ten hepatite C --en base a datos de 2015 que lle achegou a Administración penal--, a segunda maior prevalencia de toda España, só por detrás de Asturias (23%).