Os estibadores manteñen a folga a pesar de ratificar a súa disposición a seguir negociando

Os sindicatos de estibadores manteñen o calendario de tres semanas de folgas nos portos que arrinca en menos dunha semana, o vindeiro luns 6 de marzo, despois de que concluíse sen acordo a nova reunión coa patronal do sector celebrada este martes, na que, no entanto, ambas as partes ratificaron formalmente o seu compromiso a seguir negociando.

No encontro, a organización empresarial Anesco e os sindicatos Coordinadora dos Traballadores do Mar, CC.OO, UXT, CIG e USO, asinaron a constitución formal dunha mesa de negociación, segundo informaron en fontes dos sindicatos.

No entanto, non se fixou data para un novo encontro, aínda que se espera que poidan volver sentar de novo antes do inicio da folga co fin de tratar de evitala.

Polo momento, os avogados de ambas as partes manterán mañá mércores unha reunión para tratar cuestións técnicas. Posteriormente, o mediador designado polo Goberno para este conflito, o presidente do Consello Económico e Social (CES), Marcos Pena, fixará data para unha nova reunión dos representantes de ambas as partes.

En canto aos principais principais asuntos da negociación, na reunión deste martes non se lograron avances, dado que a patronal non presentou o seu anunciado estudo sobre o número de estibadores que as súas empresas poderán subrogar en cada porto.

A pesar diso, Anesco manifestou certo compromiso co mantemento dos empregos e a negociación colectiva cos sindicatos, segundo fontes destas organizacións.

PRIMEIRA REUNIÓN TRAS O REAL DECRETO

A reunión deste martes era a primeira que patronal e sindicatos da estiba celebraban despois de que o pasado venres o Goberno aprobase en Consello de Ministros o Real Decreto Lei de reforma do sector, coa que pretende romper o seu monopolio e adaptala á normativa europea.

Coa negociación aberta entre sindicatos e patronal búscase pactar á marxe do texto legal as reivindicacións dos estibadores ante a reforma que non se puideron incluír na lei porque non o permite a UE.

Ditas reivindicacións pasan por lograr garantía de mantemento do emprego, ben mediante a subrogación dos traballadores ou a constitución dunha lista ou rexistro de profesionais do gremio, así como de continuidade das súas condicións laborais.

En paralelo á negociación dos axentes do sector, o Goberno traballa para sumar apoios parlamentarios suficientes para convalidar a reforma no Congreso. O Executivo urxe a sacar adiante esta lei co fin de evitar que o Tribunal de Xustiza da UE impoña a España unha sanción por contravenir a normativa europea.