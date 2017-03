O litoral galego manterá aviso amarelo este mércores por ondas de catro a cinco metros de altura

O litoral galego manterá ata o mediodía deste mércores, día 1 de marzo, o aviso amarelo por mar de fondo con ondas de catro a cinco metros de altura.

Segundo o Boletín de tempo meteorolóxico publicado por Meteogalicia, recollido por Europa Press, a situación mellorará en terra pero as ondas aínda se manterán este mércores por encima do catro metros no litoral nas primeiras horas.

Deste xeito, ata as 12,00 horas deste mércores seguirá o nivel amarelo de aviso por mar de fondo do noroeste con ondas de catro a cinco metros de altura.