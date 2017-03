A USC acolle este mércores a entrega dos XII Premios á Calidade Lingüística para promover o emprego do galego

Os XII Premios á Calidade Lingüística para a promoción da lingua galega entre o alumnado serán entregados este mércores na Sala de Profesorado da Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago (USC).

Segundo informou a USC, a entrega celebrarase ás 12,00 horas nun acto presidido pola vicerreitora de Servizos Universitarios do campus de Lugo, Carme Silva.

Tamén está prevista a participación do secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García; do decano da facultade anfitrioa, Francisco Durán; e do director do Servizo de Normalización Lingüística da USC, Manuel Núñez Singala.

A convocatoria de premios, que conta co apoio económico da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta, recoñece a calidade dos traballos académicos, fin de maestrado (TFM), de fin de grao (TFG) e proxectos de fin de carreira (PFC).