A Coruña acollerá este mércores a proxección do documental 'Investigación médica: Houston, temos un problema'

Saúde por Dereito, a Plataforma Galega de Afectados pola Hepatite C e a Coordinadora AntiPrivatización da Sanidade Pública, en colaboración co Concello da Coruña, proxectarán este mércores na cidade herculina 'Investigación Médica: Houston, temos un problema'.

A proxección, aberta ao público xeral, terá lugar no Centro Cívico Cidade Vella de 20,00 a 21,30 horas. A asistencia é libre e gratuíta, e pódense reservar as entradas a través de Internet, segundo informan os organizadores.

No documental, expertos e líderes de opinión de todo o mundo, segundo destacan, "achegan datos tan contundes como arrepiantes sobre o obsoleto modelo de investigación, que afecta directamente á nosa saúde e que deixa a un terzo da poboación mundial sen acceso aos medicamentos que necesitan".

"Esa falta de acceso a medicamentos esenciais deixou de ser un problema exclusivo de países en vías de desenvolvemento, aínda que estes seguen cargando coa maior parte do problema", segundo engaden os convocantes. "Os casos da Hepatite C ou dos fármacos máis innovadores para o cancro demóstrannos como o sistema de innovación e desenvolvemento de medicamentos está a fallar a nivel global", segundo apostilan.

Deste xeito, os colectivos promotores da iniciativa destacan que o reto actual "é construír un sistema de I+D e comercialización de fármacos eficiente, sustentable e que garanta o acceso aos medicamentos que a poboación necesite a un prezo alcanzable". "O documental analiza este reto e, ademais, ofrece alternativas e solucións", segundo sosteñen.

Tras o pase, haberá un debate-coloquio no que se responderán ás preguntas do público coa participación de Vanessa López, directora de Saúde por Dereito; Xulia Mirón, representante da Coordinadora; e Quique Costas, da Plataforma Galega de Afectados pola Hepatite C (PLAFHC). O evento estará moderado polo xornalista Ricardo Sandoval.